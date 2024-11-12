送検される塩津被告（岡山地検倉敷支部8月） 2019年7月、音楽イベントの主催者に対して暴力団との関係をにおわせて現金300万円を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂などの罪に問われている倉敷市議会議員、塩津学被告（53）の裁判が12日、岡山地方裁判所で開かれました。 検察側は塩津被告に懲役3年6カ月を求刑しました。
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