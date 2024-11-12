東京地裁立川支部「ルフィ」と名乗る男らが指示したとされる広域強盗事件のうち、東京都狛江市の住宅で2023年1月、住人の女性＝当時（90）＝が暴行を受け死亡した事件の実行役として、強盗致死罪などに問われた加藤臣吾被告（26）は12日、東京地裁立川支部（岡田健彦裁判長）で開かれた裁判員裁判初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で「被告は現金の在りかを聞き出すために被害者を蹴り、腕時