皆さんは小さいころに見た夢を覚えているでしょうか？ほかほか命(@hokahokainochi)さんは、子どものころに怖い夢を見たときのことを思い出していたようです。一体どんな夢なのでしょうか？ ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©ho