静岡県浜松土木事務所の事務所に侵入し、個人情報が記録されたUSBメモリーなどを盗んだとして、同事務所に勤務する県職員の男が逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む、県浜松土木事務所主任で30歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は、2024年7月下旬、自身が勤務する事務所に侵入し、USBメモリと認証キーの計2点を盗んだ疑いがもたれています。容疑者の男は、閉庁時間に