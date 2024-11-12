家電量販店大手のノジマは、安曇野市に本社を置くパソコン製造のVAIOを子会社化すると発表しました。神奈川県横浜市に本社を置くノジマは11日の取締役会で安曇野市のVAIOの発行済み株式数のおよそ93％にあたる株式を取得し子会社化することを決定しました。買収費用の総額は112億円です。ノジマは理由について「両者の顧客基盤を活用し法人営業を強化するため」としています。VAIOの独立性は尊重され、社名や事業運営方針などに変