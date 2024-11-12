県は12日、ドライバーの人手不足などによる2024年問題について課題克服に取り組む物流事業者を視察し、現状を確認しました。県職員などが訪ねたのは、上田市の輸送事業を行う諏訪梱包運輸です。県と県トラック協会は、去年11月物流業界の「2024年問題」に対処するための共同宣言を採択し、関係機関とともに問題の克服へ向けた取り組みを進めています。12日は、フォークリフトで荷物を移動させる際、特殊なシート