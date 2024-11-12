12日朝、富士市で倉庫や車数台を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。消防などによりますと、火事があったのは、富士市中野の片倉雨水貯留池付近にある倉庫で、12日午前7時前、倉庫に設置されている自動火災報知機が火事を感知し、警備会社を通じて消防に通報がありました。火は、倉庫1棟と付近の車を複数台を焼き、およそ3時間後に消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。倉庫は企業の所有で、中