サッカーJ2・モンテディオ山形がチームを支援するスポンサーを招いたパーティーが11日夜、山形市で開かれ、今シーズンのホーム戦の平均入場者数がJ2在籍で初めて1万人を突破したことが報告されました。パーティーでははじめに、モンテディオ山形の相田健太郎社長が今シーズンの業績を報告しました。売り上げに当たる営業収益は、J2リーグのチーム数が減