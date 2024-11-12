全九州学生新人卓球選手権が9日、福岡市の同市立博多体育館で行われ、男女のシングルスとダブルスで争われた。各部門の優勝者は以下の通り。 【男子シングルス】芝原巧（福岡大）【男子ダブルス】芝原巧、中原蓮斗（ともに福岡大）【女子シングルス】中口紗羽（福岡大）【女子ダブルス】佐原のどか、渋谷有里子（ともに北九州市立大）