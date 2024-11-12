元テレビ朝日社員の玉川徹氏が12日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。国民民主党の玉木雄一郎代表が一部週刊誌のウェブ記事で報じられた「元グラビアアイドルとの不倫デート」について、会見を開き、謝罪した件について言及した。玉木氏をめぐっては「FLASH」のウェブ記事で、元グラドルで玉木氏の地元香川の「高松市観光大使」を務めるタレント小泉みゆき（39）との不倫が報じられた。小泉名