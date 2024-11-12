福岡県警城南署は12日、福岡市城南区堤団地に住む女性に11日午後3時ごろ、区役所職員を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「介護保険料をもらいすぎたので、還付したい。銀行から還付金の関係で電話があると思います」などと言われる内容。午後7時ごろ、銀行職員を名乗る男から「住所を教えてください、一人暮らしですか、通帳とキャッシュカードの番号を教えてください」などと言われ