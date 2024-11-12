10日、大阪市内のマンションで、元妻を殺害したとして逮捕された51歳の元夫が、帰宅する元妻を待ち伏せして襲ったとみられることが新たにわかりました。逮捕された橋野忠司容疑者は10日夜、大阪市東住吉区のマンションの廊下で、住人で元妻の橋野美保さんの腹部などを刃物のようなもので刺して殺害した疑いがもたれています。NNNが入手したマンションの防犯カメラには、美保さんが帰宅する直前に、自転車に乗った忠司容疑者がマン