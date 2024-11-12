【ソウル＝依田和彩】朝鮮中央通信は１２日、北朝鮮がロシアとの「包括的戦略パートナーシップ条約」を批准したと伝えた。ロシア側は批准手続きを終えており、批准書の交換により発効する。条約では有事の際の相互軍事支援を定めており、発効すれば、両国関係は事実上の軍事同盟に格上げされる。ロシアのウクライナ侵略だけでなく、東アジアの安全保障環境にも影響は必至だ。同通信によると、北朝鮮の批准手続きは「国家元首」