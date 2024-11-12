閣議後に記者会見する阿部文科相＝12日午前、文科省阿部俊子文部科学相は12日の閣議後記者会見で、財務省が公立学校教員給与に残業代の代わりに上乗せする「教職調整額」を、残業時間縮減を条件に段階的に引き上げる案を示したことに反論した。「教職員定数の改善を行わず、学校現場の努力のみによって残業時間を縮減しようとするもの。現場の支援が欠如している」と述べた。財務省は、調整額が現行の月給4％から10％に達した