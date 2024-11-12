タレントの熊田曜子が10日放送の『ABEMA的ニュースショー』（ABEMA／毎週日曜12時）に出演し、ポールダンスの世界大会に挑戦することを発表した。【写真】熊田曜子、ポールダンスで鍛えたバキバキ腹筋をさらに見るポールダンス歴が3年になる熊田は「プロのダンサーが集結する、かなり大きな大会です。私は40代のアマチュア部門の中で、裸足で踊るプレースタイルに出場していて、今回それの最終5名に残りました」と報告し、大会