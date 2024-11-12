12日の東京株式市場は、アメリカ市場でダウ平均株価などが史上最高値を更新した流れを受けて、朝から幅広い銘柄に買い注文が入りました。日経平均株価、午前の終値は、11日に比べ、214円81銭高い、3万9748円13銭、TOPIX(東証株価指数)は、2766.36でした。