タレントの鈴木奈々が12日までに、インスタグラムを更新。同じ事務所のイケメンタレントと食事に行った2ショットを公開した。【写真】鈴木奈々とイケメンハーフタレントの仲良しショット鈴木は「事務所の後輩のマーティンと仕事終わりにご飯行きました」とつづり、同じ「TWIN PLANET ENTERTAINMENT」に所属するハーフタレント・マーティンとの2ショットを公開。写真には仲良くポーズを決めるふたりの楽しそうな笑顔が収められ