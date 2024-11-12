トランプ前大統領の再選を受け、ＳＮＳ上で「お前の体、俺の選択」「台所に戻れ」といった性差別的な誹謗（ひぼう）中傷が急増している/miniseries/E+/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米大統領選でのトランプ前大統領の再選を受け、ＳＮＳ上で「お前の体、俺の選択」「台所に戻れ」といった性差別的な誹謗（ひぼう）中傷が急増していることが、英戦略対話研究所（ＩＳＤ）の分析で明らかになった。白人至上主義者でホロコース