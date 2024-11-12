熊本トヨタホールディングスと熊本トヨタ自動車の内定式が9日、行われました。 熊本市南区の熊本トヨタ自動車で行われた内定式には、来年4月に入社予定の12人が出席しました。内定者を代表して日本文理大学の園田祐心さんが｢入社後は、一日も早く先輩方のように責任のある仕事ができるようになりたい｣と決意を述べました。内定者は学校を卒業した後に資格取得や研修を経て、熊本県内の15店舗のいずれかに配属される予定で