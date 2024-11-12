天海祐希（57）が12日、東京・雑司ケ谷鬼子母神堂で行われた主演映画「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」（中田秀夫監督、12月13日公開）の「宣伝開店＆完成報告」イベントで、駄菓子を“大人買い”すると明かした。「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」は、13年に刊行がスタートした作・廣嶋玲子氏、絵・jyajya氏による児童小説シリーズ「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」（偕成社刊）の実写化作品。老若男女、幸運な人だけがたどり着ける、ふしぎな駄菓子屋「