歌手の松崎しげるさんが、ガールズロックバンド「SCANDAL」のMAMIさん、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァさんとともに、Fender&#127276;×ハローキティの製品発表会に登場しました。【写真を見る】【松崎しげる】亡き盟友・西田敏行、大橋純子へ想い「歌い継いでいくことが使命」「それが最高の供養」2024年11月1日に50周年を迎えたハローキティをお祝いし、世界的ギターメーカーFenderから、コラボギターやアクセサリー、ア