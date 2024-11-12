プロレスリング・ノアの「ＴＥＡＭＮＯＡＨ」齋藤彰俊が１７日に愛知・名古屋市のドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で引退する。引退試合は丸藤正道に決まった。スポーツ報知では、波乱万丈だった３４年あまりのプロレス人生を「齋藤彰俊ヒストリー」と題し引退試合の１７日まで連載。第１２回は「２００９年６月１３日」（福留崇広）２００２年９月２３日。日本武道館で秋山準と組んでＧＨＣタッグを奪取した齋藤。フ