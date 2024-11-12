高病原性鳥インフルエンザが、今度は北海道で確認されました。北海道旭川市の養鶏場できのう、複数の鶏が死んでいるのが見つかり、検体の遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザの陽性と確認されました。北海道はこの養鶏場で飼育されている採卵用の鶏、およそ4万4000羽の殺処分を進めています。今シーズン、養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが確認されるのは全国で8例目です。