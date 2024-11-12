［東京１２日ロイター］ - 前場の東京株式市場で日経平均は、前営業日比２１４円８１銭高の３万９７４８円１３銭と続伸した。取引時間中に円安が進行し、相場を支えた。物色動向としては円安を好感し自動車などの輸出関連株がしっかりだったほか、好決算を発表した銘柄への買いも活発だった。日経平均は１０９円高で寄り付いた後、マイナス圏に迫る場面もみられたが、前場終盤に３３３円高の３万９８６６円７２銭で高値を