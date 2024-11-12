女優の天海祐希が１２日、東京・雑司ヶ谷鬼子母神堂内の駄菓子屋「上川口屋」で映画「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」（中田秀夫監督、１２月１３日に公開）の宣伝開店イベントに白山乃愛らと出席した。同作では、廣嶋玲子氏による、全世界累計発行部数８５０万部を突破した人気児童小説シリーズ「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」シリーズ（偕成社刊）を実写化。不思議な駄菓子屋「銭天堂」を舞台に、願いがかなう「ふしぎ駄菓子」を買った