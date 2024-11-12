経済アナリストの森永卓郎さんが、１１月１２日、ラジオ番組に出演し、がん闘病中の体調について語りました。 【写真を見る】【がん闘病】森永卓郎さん「体調はね、絶好調ですね」「医師団が相談した結果、当面『今の治療方針を続ける』っていう結論になった」ラジオで明かす番組冒頭、司会者から体調について聞かれた、森永卓郎さんは「体調はね、絶好調ですね。」と、報告。続けて「昨日、お医者さんが来て、結局、医師