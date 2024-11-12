上海市、超高画質オーディオビジュアル産業の発展計画を発表家電見本市「国際コンシューマ・エレクトロニクス展」（IFA2023）のTCL科技集団のブースでXR（仮想空間や拡張現実などの総称）を体験する来場者。（ベルリン＝新華社記者/任鵬飛）【新華社北京11月12日】中国上海市の経済・情報化委員会、文化・観光局と上海広播電視台はこのほど、同市の超高画質オーディオビジュアル産業の発展に向けた行動計画を共同で発表した。同