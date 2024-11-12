Image: Frank Raux, Musée du Louvre via Gizmodo US 印章とそのデザインを粘土に転写した例 「そうだ、文字を作ってみよう」って考えた人天才だなあ。何世紀にもわたり、文字の起源は学者の間で大きな謎でした。しかし最近になり、イタリアの研究者チームが「最古のくさび形文字（一部）の原型は、先史時代の円筒印章のモチーフから直接進化した可能性がある」と発見しました。考古学学