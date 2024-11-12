「世界開放報告２０２４」発表中国の開放指数が上昇5日、第7回中国国際輸入博覧会・虹橋国際経済フォーラムの開幕式の様子。（上海＝新華社記者/殷剛）【新華社上海11月12日】中国上海市で10日まで6日間開かれた第7回虹橋国際経済フォーラムで発表された「世界開放報告2024」によると、中国は対外開放の拡大で大きな成果を収め、開放指数は2008年の0.6789から23年の0.7596と11.9％上昇し、伸び率が世界の上位を占めた。ランキ