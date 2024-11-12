気候変動対策を話し合う国際会議・COP29が開幕しました。アメリカ大統領選挙で温暖化対策に後ろ向きなトランプ氏が勝利したことで、気候変動対策が後退することへの懸念もでています。COP29では、途上国の気候変動対策を支援する新たな資金や温室効果ガスの削減目標の引き上げなどが議論されます。会議に出席したアメリカの特使は、次のトランプ政権への危機感を示しました。アメリカ・ポデスタ特使「次期政権は、これまでの取り組