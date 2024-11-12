中国の自動車輸出台数、１０月は前月比・前年同月比とも増加新疆ウイグル自治区コルガス口岸で通関を待つ輸出車両。（7月11日、ドローンから、ウルムチ＝新華社記者/張嘯誠）【新華社北京11月12日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が11日に発表した中国の10月の自動車輸出台数は前年同月比11.1％増（前月比0.5％増）の54万2千台だった。車種別に見ると、乗用車は10.7％増（同1.8％増）の46万5千台、商用車は13.6％増（同