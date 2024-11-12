中国の自動車販売台数、１〜１０月は２・７％増吉林省長春市の一汽紅旗繁栄工場の組立ラインで、車両を検査する従業員。（2月19日撮影、長春＝新華社記者/張楠）【新華社北京11月12日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が11日に発表した今年1〜10月の自動車生産台数は前年同期比1.9％増の2446万6千台、販売台数は2.7％増の2462万4千台となり、生産・販売とも安定した増加を維持した。うち新エネルギー車（NEV）は、生産が