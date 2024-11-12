福岡県立水産高校の生徒たちがおよそ2か月の航海実習から戻り、12日朝、10トンを超えるマグロなどが博多港に水揚げされました。 ■奥村誠悟記者「大漁のマグロが水揚げされていきます。」生徒52人を乗せた福岡県立水産高校の実習船「海友丸」は、55日間の航海を終えて12日朝、博多港に帰港しました。福岡市中央卸売市場では、実習の間に捕獲されたマグロやカジキなどおよそ11トンが水揚げされました。生徒たちはことし9月に博多