鹿島 [東証Ｐ] が11月12日昼(12:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比32.8％減の489億円に落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1370億円→1440億円(前期は1501億円)に5.1％上方修正し、減益率が8.7％減→4.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.0％