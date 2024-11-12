関東の私鉄10社が共同で「私鉄10社スタンプラリー」を開催します。開催期間は2024年11月13日(水)から2025年1月26日(日)まで。◆参加する鉄道事業者東武鉄道／東京メトロ／東急電鉄／京成電鉄／小田急電鉄／京急電鉄／西武鉄道／相模鉄道／京王電鉄／首都圏新都市鉄道（TX）このイベントは、各社の駅で配布されるパンフレットに記載された各社自慢のおすすめスポットを巡り、鉄道車両をデザインしたオリジナルスタンプを集めながら