 【WWE】SMACK DOWN（11月8日・日本時間9日／ニューヨーク・バッファロー）【映像】タッグマッチで“珍事”発生…会場騒然タッグマッチのはずが、1人で試合を完結させてしまう珍事に会場騒然。試合後に遭い方を困惑させる出来事が起きた。話題となっているのは、トマソ・チャンパとジョニー・ガルガノの”親友タッグ”DIY。8月上旬にサモアン&トンガ系ユニット・ブラッドラインのタマ・トンガ&ジェイコブ・ファト