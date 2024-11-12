１２日前引けの日経平均株価は前営業日比２１４円８１銭高の３万９７４８円１３銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９４８２万株、売買代金概算は２兆２８７３億円。値上がり銘柄数は１２３８、対して値下がり銘柄数は３５３、変わらずは５２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は買い優勢でスタートし、その後伸び悩む場面もあったが終始プラス圏で売り物をこなし、取引中盤に上値指向を強めた。前