テーマパーク「サンリオピューロランド」（東京都多摩市）を運営するサンリオエンターテイメントは11月30日、子宮頸がん予防啓発プロジェクト「Hellosmile」を展開しているハロースマイル実行委員会／TOKYO FMとともに、子宮頸がんについて知る機会となるようなイベント「Hellosmile in Sanrio Puroland 2024」を開催します。■ハローキティと一緒に知ろう！予防できる「子宮頸がん」「Hellosmile」は子宮頸がんの正しい情報発信