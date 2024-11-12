ウチヤマホールディングス [東証Ｓ] が11月12日昼(12:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比44.4％減の2.9億円に落ち込み、従来予想の3.8億円を下回って着地。 通期計画の11.6億円に対する進捗率は25.4％にとどまり、さらに前年同期の44.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3