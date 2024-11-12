高岡市は、高齢者を対象とした健康づくりのための「TAKAOKAアプリ」について、賞品応募ができる対象を18歳以上に拡大します。高岡市は介護予防などの観点から、今年4月市独自の「TAKAOKAアプリ」を開設し、65歳以上の人がポイントを獲得して賞品を応募できるようになっています。いっぽう、生活習慣病の予防など若い世代でも健康づくりの必要性が指摘されていることから、市は先月から、応募の対象年齢を18歳以上に拡大しました。