竹田市で特産の花、サフランの収穫がピークを迎えています。 竹田市 紫色の花びらと真っ赤なめしべが特徴のサフラン。 竹田市によりますと、市内ではおよそ120年前から栽培を行っていて生産量は日本一を誇ります。 サフランはめしべが婦人薬の原料や料理の着色料に使われていて、竹田市では暗い室内に球根を並べる「竹田方式」という独自の方法で育てられています。 竹田市 気温が低下