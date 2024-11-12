滋賀県議会議員が政務活動費をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている問題で、県議会は議員の辞職を認めました。滋賀県議の大野和三郎被告（６８）は２０１６年から６年間、人件費などを水増しした収支報告書を県議会事務局に提出して政務活動費の返還を免れ、計約５８４万円をだまし取った詐欺罪で１０月１８日に在宅起訴されています。大野被告は１１月５日、議長宛てに一身上の都合を理由に辞職願を提出。県議会は１１