インターメスティックは、メガネブランド「Zoff」による毎年恒例の「Zoff BLACK FRIDAY（ゾフ ブラックフライデー）」を、全国の「Zoff」店舗（アウトレット店を含む）にて11月14日〜12月1日、公式オンラインショップ「Zoffオンラインストア」では11月13日〜12月1日の期間に開催する。毎年恒例の「Zoff BLACK FRIDAY」が2024年も12月1日まで開催●4600（シロ）円、6600円、9600（クロ）円の限定3プライス「Zoff BLACK FRIDAY」