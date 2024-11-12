この記事をまとめると ■道路上の路面標示は車両の通行などによって見えないほど劣化する場合も多い ■路面標示は場所や種類でそれぞれ管轄がわかれている ■電話などで修繕を相談しても場所や予算などの都合からすぐ直る保証はない すり減って見えない路面標示の修繕は誰にいえばいい？ アスファルトで舗装された道路上には、白や黄色のさまざまな路面標示が引かれている。代表的なのは横断歩道や停止線だろう。そのほかスクー