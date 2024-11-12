マミーマート [東証Ｓ] が11月12日昼(12:00)に決算を発表。24年9月期の連結経常利益は前の期比8.8％増の69.5億円に伸びたが、25年9月期は前期比3.7％減の67億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を87円→95円(前の期は83円)に増額し、今期も95円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.9％減の9.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期