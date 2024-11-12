12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比50円安の3万9480円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値3万9748.13円に対しては268.13円安。出来高は1万9133枚となっている。 TOPIX先物期近は2757ポイントと前日比16ポイント高、現物終値比9.36ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39480