松崎しげる 松崎しげる、ゆりやんレトリィバァ、SCANDALのMAMIが12日、都内で行われた『Fender® ×ハローキティ製品発表会』に出席した。松崎しげるは、親交が深った西田敏行さん・大橋純子さんを偲び「今まで自分が携わってきたアーティストが天国に召されている方が多いので、そういう曲を歌い継いでいくのが僕のこれからの使命。西田敏行にしろ、大橋純子ちゃんにしろ、一番近かったアーティストたちのこと