BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が、大阪の街を楽しむ姿をInstagramで公開し、話題を集めている。 【写真】大阪の街中に素顔で佇むBLACKPINKジェニー ■BLACKPINKジェニー、もこもこのイヤーマフを付けて大阪に降臨 ジェニーは11月10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われたライブイベント『SUPERPOP JAPAN 2024』に出演。「You & Me」と新曲「Mantra」のパフォ&#1