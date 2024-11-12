■「しょっぴー大賞おめでとう！」と祝福の声が殺到 【写真】黒スーツで大人な表情の渡辺翔太「anan AWARD」授賞式の舞台裏ショット Snow Manの渡辺翔太が個人Instagramで「anan AWARD 2024」の大賞を受賞したことを報告。スーツ姿のショットを公開した。 渡辺は「anan AWARD 大賞受賞させて頂きました」という報告と共に、黒いスーツ姿の授賞式のオフショットを披露。ネクタイ・ベスト・スーツ