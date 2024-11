■当日は綾小路が作詞、星野が作曲した「We are Team NEWS」を、このメンバーでパフォーマンス 【写真】『氣志團万博』NEWS・綾小路翔&早乙女光・星野英彦の舞台裏ショット NEWSの増田貴久が個人Instagramで、氣志團主催の音楽フェス『氣志團万博2024 ~シン・キシダンバンパク~ supported by ALL FREE』の舞台裏で、NEWSの増田・小山慶一郎・加藤シゲアキが、氣志團の綾小路翔・早乙女光、そしてBUCK